Wespen : Ungebetener Gast im Anflug

Düsseldorf Gefühlt verleiden in diesem Jahr besonders viele Wespen das Essen im Freien. Die Population sei aber regional unterschiedlich, sagen Experten. Als Gegenmittel helfen vor allem Gelassenheit – und Hornissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Gelb-Schwarz ist derzeit die Farbenkombination, bei der die meisten Menschen rot sehen. Und die Rede ist hier nicht von Fußballfans. Wespen verwandeln im Spätsommer jeden Kaffeklatsch im Garten und jedes Grillfest in modernes Tanztheater, so heftig wird mit Armen gewedelt und wild herumgehüpft. In diesem Jahr, das lassen die Berichte von Gestochenen landauf landab vermuten, scheint es besonders schlimm. „Regional vielleicht“, sagt Pia Aumeier, die unter anderem Jungimker in Sachen Wespenschutz fortbildet, „insgesamt aber ist es trotz des milden Winters kein spezielles Wespenjahr.“

Dennoch nehmen die Vertreter der Familie Vespinae unangefochten einen der vorderen Ränge auf der Liste der verhasstesten Insekten ein. Dabei sind sie weitaus weniger aggressiv und nützlicher, als ihr Ruf vermuten lässt. So zersetzen sie zum Beispiel morsches Holz und spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette, dienen anderen Tieren wie Dachsen oder dem Wespenbussard als Nahrung und fressen ihrerseits haufenweise Insekten. Laut Aumeier vertilgt ein Hornissennest mit 300 Tieren rund ein Pfund Insekten pro Tag, bei den kleineren Wespenarten werde es noch mehr sein, weil die Population der Nester größer sei. Dass die Tiere so scharf auf Grillfleisch sind, hat einen Grund: Sie sind genetisch darauf programmiert, Kadaver zu beseitigen. Hornissen dagegen bevorzugen Lebendfutter. „Wespen haben zudem eine elementare Bedeutung bei der Bestäubung von offenen Blüten“, sagt Aumeier. Und sie fliegen im Gegensatz zu Bienen auch bei schlechtem Wetter.

In Deutschland gibt es elf soziale Wespenarten (weltweit sind es 61), darunter werden aber nur zwei dem Menschen lästig, wie die promovierte Biologin sagt: die Deutsche und die Gemeine Wespe. Ab Mai fangen die Königinnen an, Arbeiterinnen auszubrüten, die etwa ab Mitte, Ende Juli aus dem Nest ausschwärmen, um Mücken, Fliegen oder Blattläuse zu fangen. Solche Nester können eine enorme Größe erreichen und bis zu 7000 Tiere beherbergen. Wenn ein Mensch versehentlich auf einen solchen Bau tritt, fühlen sich die Insekten bedroht und greifen an, oft in Scharen. „Sie verteidigen sich nur, sind aber niemals von sich aus aggressiv“, widerlegt Aumeier einen verbreiteten Irrglauben. Angegriffen fühlen sich Wespen auch, wenn nach ihnen geschlagen werde oder man sie wegpusten möchte. Kohlendioxidhaltigen Atem verbinden sie mit der Attacke eines Säugetiers. Aumeier: „Das würde ich mir verkneifen.“

Die Bochumer Imkerin bevorzugt in bezug auf die nervigen Plagegeister ein anderes Wort: penetrant. Weil die Wespen Kohlenhydrate benötigen für eine schnelle Energiezufuhr, gehen sie an Limonade, Kuchen oder Obst; Fette und Eiweiße beziehen sie aus fleischlicher Kost. Und ist das Nest und damit die Konkurrenz groß, suchen sie eben penetrant Nahrung und umschwirren auch mal einen Menschen. „Die gute Nachricht lautet: Es hört irgendwann auf“, sagt Aumeier. Spätestens Mitte September ziehen sich die letzten Königinnen zurück, die Nester zerfallen und die letzte Wespen-Generation haucht ihr Leben aus. Das dauert etwa sechs Wochen. „Ende Oktober, spätestens Anfang November ist also Schluss.“

Bis dahin besteht aber noch die Gefahr, gestochen zu werden. Wobei die Wespe zwar öfter zustechen könnte, meist aber nur einen Versuch unternimmt und dann entschwindet, sagt Aumeier. Allergien auf Wespenstiche sind deutlich seltener als bei Bienenstichen; das Gift der Honigbiene ist laut der Imkerin hierzulande das gefährlichste Insektengift, das darin enthaltene Eiweiß führt oft zu allergischen Reaktionen. Selbst Hornissenstiche sind zwar schmerzhaft, aber vergleichsweise harmlos. „Hummeln stechen weitaus effizienter“, sagt Aumeier.

Doch wie hält man sich die penetranten „Biester“ nun vom Leib? Die Biologin erinnert daran, dass alle Wespenarten unter Naturschutz stehen. Wespenfallen einzusetzen, sei beispielsweise verboten. Ein Nest beseitigen zu lassen, gehe nur mit Hilfe von Fachleuten und in Absprache mit den Naturschutzbehörden. Beim Grillabend hilft das eher wenig. Aumeier empfiehlt letztendlich eine friedliche Koexistenz. Von Kupfermünzen auf dem Tisch, Kaffeesatz verbrennen oder einer Ablenkfütterung einen Tisch weiter hält sie wenig. „Besser ist es, alles Essbare abzudecken und den Wespen so ein Erfolgserlebnis vorzuenthalten“, sagt sie. Denn wenn eines der Insekten Nahrung findet, kommen bald weitere. Der beste Weg sei zu lernen, mit dem unliebsamen Besuch umzugehen.