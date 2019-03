Unfallflucht in Marl: Mann fährt 13-Jährigen an und gibt ihm nur Geld

Mann fährt 13-Jährigen an und gibt ihm nur Geld

Unfallflucht in Marl

Marl Ein Autofahrer soll an einer Kreuzung in Marl einen 13-Jährigen angefahren haben. Weil es dem Kind nicht gut ging, soll er ihm Geld gegeben haben - und davongefahren sein.

Der etwa 25 Jahre alte Mann und seine weibliche Begleitung stiegen am Donnerstagnachmittag zwar zunächst aus und erkundigten sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes, wie die Polizei in Recklinghausen mitteilte.

Der 13-Jährige, der mit einem Tretroller unterwegs war, ging nach Hause, schilderte dort den Unfallhergang, erlitt einen Schwächeanfall und wurde mit dem Verdacht auf innere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen dauern noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. „Wir haben den Hinweis bekommen, dass zu dieser Zeit eine Frau mit einem weißem Hund in der Nähe war“, sagt ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe sie den Hergang beobachtet und könne weitere Angaben machen. Bei dem Wagen soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen dunkelblauen Ford mit Recklinghäuser Kennzeichen handeln. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 08002361111 zu melden.