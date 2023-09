Peugeot gerammt und geflüchtet Kölner Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallfahrer von A57

Der Mann soll am 27. Mai dieses Jahres morgens in Höhe Köln-Bickendorf einen Peugeot gerammt haben und dann geflüchtet sein. Nachdem die Kölner Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren im August zunächst eingestellt hatte, entschied sich der Fahrer des Peugeots, Michael Hahnke aus Nettetal, ein Video zu veröffentlichen, das den Unfall zeigt. Es war ein letzter Versuch, doch noch Zeugen zu finden. Sein Rechtsanwalt hatte die Aufnahmen von der Polizei bekommen. Tausende Menschen sahen sich die Aufnahmen an, viele teilten das Video in den lokalen Netzwerken. Schließlich meldete sich der 20-Jährige schriftlich bei Hahnke, der dessen Kontaktdaten an die Polizei weitergab.