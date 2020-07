Interaktive Karte : Unfallatlas zeigt gefährliche Straßen in NRW

Düsseldorf Der interaktive Unfallatlas zeigt erstmals besonders gefährliche Straßen in NRW. Bei Unfällen mit Fahrrad-Beteiligung lagen Schwerpunkte in Düsseldorf etwa im Bereich des Oberbilker Marktes.

Der interaktive Unfallatlas zeigt erstmals einen Überblick über besonders gefährliche Straßen in Nordrhein-Westfalen. Ab sofort seien die Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder mit den Ergebnissen des Jahres 2019 aktualisiert und auch Angaben für NRW verfügbar, erklärte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf. Viele Unfälle seien etwa in Köln an der Kreuzung Aachener Straße/Universitätsstraße oder der Zoobrücke passiert sowie im Bereich Kruppstraße/Friedrichstraße in Essen. Bei Unfällen mit Fahrrad-Beteiligung lagen Schwerpunkte den Angaben zufolge in Düsseldorf im Bereich des Oberbilker Marktes, in Bocholt im Bereich Ravardistraße/Meckenemstraße und in Münster am Ludgeriplatz.