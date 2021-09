Transporter fährt in Bushaltestelle : Frau und Kind bei Unfall in Würselen getötet

In Würselen sind eine Frau und ein Kind bei einem Unfall an einer Bushaltestelle getötet worden. Foto: dpa

Würselen Bei einem schweren Unfall in Würselen sind eine Mutter und ihr Kind ums Leben gekommen. Ein Transporter hatte zuvor bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in eine Bushaltestelle gekracht, an der die beiden warteten.

Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Das Kind starb noch an der Unfallstelle, die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Unfall soll sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ereignet haben.

„Ersthelfer und Zeugen werden zur Zeit seelsorgerisch und durch den Opferschutz der Polizei betreut“, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

(bsch/dpa)