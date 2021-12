Tödlicher Unfall in in Hürth : 15-jähriger Schüler stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Tödlicher Unfall in in Hürth

Hürth Ein 15-Jähriger ist am Dienstag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Schüler auf seinem Fahrrad unterwegs – beim Überqueren einer Straße kam es zu dem Zusammenstoß.

Ein Schüler ist in Hürth bei Köln von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge habe der 15-Jährige mit einem Rad an einer Ampel eine Straße im Stadtteil Hermülheim überqueren wollen. Zur gleichen Zeit sei ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts abgebogen. So sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der Schüler überrollt worden sei. Er starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Medien hatten berichtet.