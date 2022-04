Unfall mit zwei Toten : Ursache für Parkhaus-Sturz in Essen noch unklar

Essen Nach dem Tod von zwei Teenagern am Ostersonntag in Essen sind weiter viele Fragen offen. Die jungen Männer waren mit ihrem Wagen mehr als 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Grund könnten waghalsige Fahrmanöver gewesen sein. Laut Polizei nimmt derart verkehrswidriges Verhalten zu.