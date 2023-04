Nach Unfall in Straelen Wie sicher sind Planwagenfahrten?

Zusammen mit Freunden unterwegs sein, die Landschaft an sich vorüberziehen lassen, gemeinsam mit einem Glas Wein oder Bier anstoßen – alles möglich bei einer Planwagenfahrt. Besonders beliebt sind diese Touren deshalb bei Vereinen, Firmenfeiern oder Junggesellenabschieden. Doch der Spaß kann schnell vorbei sein, wenn es zu einem Unfall kommt. So wie zuletzt in Straelen.