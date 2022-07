Schwerer Unfall in Espelkamp : Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Minden

Schwerer Unfall in Espelkamp

Minden Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Espelkamp sind drei junge Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrer waren 20 Jahre alt.

Ein 20-Jähriger sei am Samstagabend auf einer Bundesstraße aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der ebenfalls 20 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos habe noch versucht, die Kollision zu verhindern, indem er sein Fahrzeug nach links lenkte. Weil der Unfallverursacher jedoch gleichzeitig zurück auf seine Spur steuerte, kam es laut Polizei zu dem Zusammenstoß.