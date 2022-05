Schwerer Verkehrsunfall : Auto überschlägt sich auf A 46 bei Wuppertal – Vier Verletzte

Die beiden beteiligten Autos sind schwer beschädigt worden. Foto: Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Wuppertal Am Sonntagabend ist es auf der A 46 in einer Baustelle zu einem Zusammenstoß mehrerer Autos gekommen. Vier Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem Sonnborner Kreuz und der Ausfahrt Haan-Ost sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ist ein weißer Skoda aufgrund eines Fehlers beim Wechseln der Spuren von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Der BMW hinter dem Auto habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und ist aufgefahren. Vier der sechs Insassen seien dabei verletzt worden und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie haben sich vorher aber alleine aus den Autos befreien können.

Am Abend ist es wegen des Unfalls noch zu erheblichen Verkehrsbehinderung in beiden Fahrtrichtung gekommen.

