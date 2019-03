Unfall in Waldbröl : 18-Jähriger rast mit Auto in Reithalle

Ein Auto steht nach einem Unfall im Gemeischaftsraum einer Reithalle in Waldbröl. Foto: dpa/Markus Klümper

Waldbröl Am Dienstagmorgen ist ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen frontal in den Aufenthaltsraum eines Reitstalls in Waldbröl im Oberbergischen Kreis gekracht. Er selbst wurde schwer verletzt, Pferde kamen nicht zu Schaden.

Um 5.35 Uhr fuhr der 18-Jährige laut Polizei mit seinem blauen Opel Caravan auf der K28 aus Waldbröl in Richtung Drinsahl. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er wohl die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet zunächst in den Gegenverkehr, steuerte gegen und driftete dann in Richtung einer Reitanlage ab. Der Wagen kollidierte erst mit einem Zaun und landete schließlich im Eingangsbereich der Reiterstube. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Das verunglückte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Foto: dpa/Markus Klümper

An der Reithalle entstand sowohl am Mauerwerk als auch am Inventar erheblicher Sachschaden. Die ersten Schätzungen der Polizei belaufen sich auf eine Summe von etwa 50.000 Euro.

Die K28 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8.20 Uhr komplett gesperrt.

(siev)