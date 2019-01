Fünf Tote in Stolberg: Unfallursache geklärt - Mann wollte Radarfalle umfahren

Fünf Tote in Stolberg

Die Unfallstelle in Stolberg (Archivfoto). Foto: dpa/Ralf Roeger

Stolberg Fünf Menschen starben kurz vor Weihnachten bei einem Autounfall in Stolberg. Laut Polizei steht nun fest, wie es zu dem Unfall kam.

Demnach war der 20-jährige BMW-Fahrer aus Herzogenrath am 22. Dezember um kurz nach 1 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Würselener Straße von Stolberg in Richtung Verlautenheide unterwegs. Zugelassen sind dort 70 Stundenkilometer. In Höhe der Unfallstelle wollte der Fahrer des BMW offensichtlich eine Radaranlage umfahren, um einer Auslösung zu entgehen. Deshalb wechselte er auf die Gegenfahrspur.