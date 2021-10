Unfall in Steinhagen : Motorrad kollidiert mit Auto – 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Steinhagen Ein Autofahrer ist beim Einbiegen auf ein Tankstellen-Gelände mit einem Motorrad zusammengeprallt. Der Fahrer und sein Mitfahrer, beide 17 Jahre, wurden dabei schwer verletzt.

Zwei 17-Jährige auf einem Leichtkraftrad sind in Steinhagen (Kreis Gütersloh) mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Mitfahrer sei sogar lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der entgegenkommende Fahrer des Wagens habe am frühen Samstagabend auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollen und sei in das Motorrad gekracht. Der 45-Jährige sei nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Wie genau es zum Unfall kam, sei noch unklar. Deshalb sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.