Unfall in Soest Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße im nordrhein-westfälischen Soest sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet ein 33-Jähriger am Neujahrstag mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Dessen 89-jähriger Fahrer und seine 83-jährige Mitfahrerin starben noch an der Unfallstelle.