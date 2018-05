Recke Ein zehnjähriger Junge ist in Recke im Kreis Steinfurt von einem Auto erfasst, darunter eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin habe das Kind, das mit dem Fahrrad unterwegs war, am Montagnachmittag beim Abbiegen erfasst, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Zehnjährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.