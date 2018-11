Tödlicher Unfall in Porta Westfalica: Tanklastzug kippt um - Ehepaar stirbt in Auto

Tanklastzug kippt um - Ehepaar stirbt in Auto

Tödlicher Unfall in Porta Westfalica

Porta Westfalica Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos ist am Montag ein Tanklastzug auf einer Landstraße bei Porta Westfalica umgekippt.

In einem der Wagen sei ein Ehepaar eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Die 68-jährige Frau und ihr 73 Jahre alter Mann aus Petershagen starben noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Autos in den Graben geschleudert und blieben auf dem Dach liegen.