Unfall in Olpe : Junger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Traktor

Ein 16-Jähriger ist in Olpe gestorben, nachdem sein Leichtkraftrad mit einem Traktor kollidiert ist. Der Jugendliche war am Sonntag in einer Gruppe mit mehreren Motorrädern unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve stieß er mit dem entgegenkommenden Traktor zusammen.