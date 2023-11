Schwerer Unfall in Mechernich Rettungswagen kollidiert auf Kreuzung mit Auto – sieben Verletzte

Der Rettungswagen sei am Dienstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel auf die Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Autofahrerin. Der Rettungswagen schleuderte über die Kreuzung und krachte rückwärts in zwei an der Ampel wartende Autos. Alle sieben Verletzten kamen in umliegende Kliniken.