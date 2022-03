Unfall bei Siegen : Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Holztransporter

Lützel/Siegen Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 bei Siegen ist am Freitag ein 58-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem Holz-Laster.

Laut Mitteilung der Polizei waren am Morgen das Auto und ein mit Holz beladener Lkw frontal zusammengestoßen. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten.