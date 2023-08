Forderungen nach Mietwagen-Unfall in Köln „Keine PS-starken Pkw für unter 25-Jährige“

Köln · Immer wieder verursachen junge Fahrer in gemieteten Autos schwere Unfälle – zuletzt am Wochenende in Köln. In dem Fall hatte der Fahrer noch nicht einmal einen Führerschein. Experten fordern, die Hürden für das Leihen von Fahrzeugen höher zu setzen.

29.08.2023, 15:42 Uhr

Nach dem schweren Unfall in Köln, bei dem am Sonntag ein 17-Jähriger mit einem gemieteten Audi Q2 und fünf Insassen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch zur Frage, wer den SUV gemietet und dem Minderjährigen ohne Führerschein überlassen hat. Eine 16-Jährige kam ums Leben, der Fahrer war auch am Dienstag noch nicht außer Lebensgefahr, er liegt im Koma. Ein 18-Jähriger und drei weitere Mädchen (14, 17, 17) wurden ebenfalls schwer verletzt.