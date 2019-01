Unfall in Kerpen: 19-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und rast in Hauswand

19-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und rast in Hauswand

Unfall in Kerpen

Ein 19-Jähriger ist in Kerpen mit dem Auto in ein Haus gefahren. Foto: dpa/---

Kerpen Ein Fahranfänger ist in Kerpen mit seinem Auto in ein Wohnhaus gerast. Der 19-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen Brems- und Gaspedal verwechselt.

Der junge Mann durchbrach mit dem 272 PS starken Wagen die Wand am Hauseingang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurden am Dienstagabend Eingang, Flur und Fassade beschädigt. Das Haus eines 72-Jährigen blieb aber bewohnbar.