Alkohol und Drogen genommen : 29-Jähriger flüchtet nach Überschlag mit Auto

Kamen Beinah unverletzt hat ein Mann in Kamen einen Unfall überstanden, bei dem sein Auto auf dem Dach liegen blieb. Weil er Alkohol und Drogen konsumiert hatte, flüchtete er zunächst vom Unfallort.

Ein 29-Jähriger ist in Kamen bei Unna nach einer Kollision mit seinem Auto auf dem Dach gelandet und nahezu unversehrt von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer hatte laut Polizei am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle verloren, sein Wagen kollidierte mit einem sogenannten Baumschutzbügel aus Metall und dem dahinter stehenden Baum. Wegen der Wucht des Aufpralls kippte das Auto auf das Dach.

Etwa drei Stunden später habe sich der Mann auf der Polizeiwache gestellt, den Unfall zugegeben und auch, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Abgesehen von einer leichten Verletzung an einer Hand blieb der Fahrer unversehrt. Laut Polizei muss er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet ein Strafverfahren. Am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge 10.000 Euro Schaden. An dem Baumschutzbügel und dem Baum selbst sei es ein Schaden von etwa 1000 Euro, wie es weiter hieß.