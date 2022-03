Kriminalpolizei ermittelt : Mann in Hagen von Steinplatte getroffen – schwer verletzt

Mann in Hagen von Steinplatte getroffen – schwer verletzt

Hagen Als ein 48-Jähriger gemeinsam mit einem Kollegen große Steinplatten in einen Lkw verladen wollte, kippte eine der Platten auf ihn und traf ihn am Bein. Er musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Mann ist beim Verladen großer Steinplatten in Hagen von einer Platte getroffen und schwer verletzt worden. Sie kippte aus noch ungeklärter Ursache auf den 48-Jährigen, als er sie zusammen mit einem Arbeitskollegen auf einen Lastwagen tragen wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann konnte nicht rechtzeitig zur Seite springen, die Steinplatte zerschellte und traf ihn am Bein. Der Arbeiter kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt.