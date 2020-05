Unfall in Hagen : Autofahrer kollidiert mit Linienbus und stirbt

Hagen Ein Mann ist in Hagen gestorben, nachdem er mit seinem Auto an einem stehenden Linienbus vorbei fuhr. beim Überholen prallte sein Wagen frontal in einen entgegen kommenden Bus.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 5.20 Uhr ereignet. Der Busfahrer sei nur leicht verletzt worden.

Der 52-Jährige starb am Unfallort. Ein internistischer Notfall wird laut Polizei als Unfallursache nicht ausgeschlossen.

(top/dpa)