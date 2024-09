Unfall in Gladbeck Passanten retten eingeklemmten Jungen

Nach einem Unfall haben Passanten in Gladbeck ein eingeklemmtes Kind unter einem Auto befreit. Die Anwohner hätten den Wagen zurückgerollt und den Jungen unter einem Reifen hervorgezogen, teilte die Polizei im Kreis Recklinghausen mit. Der sechsjährige Junge sei am Sonntagnachmittag unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Daraufhin habe ihn eine 71 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug erfasst. Rettungskräfte brachten den Jungen schwer verletzt in ein Krankenhaus.