Unfall in Gelsenkirchen Kind von Streifenwagen erfasst und schwer verletzt

Eine Polizeistreife hat bei einer Blaulichtfahrt in Gelsenkirchen einen siebenjährigen Jungen erfasst und schwer verletzt. Der Streifenwagen sei mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz gewesen, als er an einer Einmündung mit Ampel den Jungen anfuhr, der gerade die Straße überquerte, teilte die Polizei am Montag mit. Das Kind wurde vor Ort erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.