Vollsperrung im Tunnel : Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Essen

Foto: dpa/Wtvnews 7 Bilder Zwei Männer sterben bei Unfall in Essen.

Nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos in einem Tunnel in Essen sind zwei Männer gestorben. Sie sollen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, als sie in den Gegenverkehr gerieten.

Ein weiterer Mann schwebe weiter in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen seien der verstorbene 24-jährige Autofahrer und sein ebenfalls toter Beifahrer am frühen Freitagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und in einen entgegenkommenden Wagen gekracht, erklärte ein Sprecher. Sie waren im Tunnel Burggrafenstraße/Krampestraße unterwegs.

Der schwer verletzte 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Details zum Unfallhergang und den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Die Straße wurde vollgesperrt. Die Ruhrbahn-Linie 160 wird umgeleitet.

(top/dpa)