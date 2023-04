Feuerwehr-Einsatz in Kettwig Frau in Essen fährt mit Auto in die Ruhr

Eine Frau ist in Essen mit ihrem Auto in die Ruhr gestürzt und hat sich retten können. Die Feuerwehr Essen wurde nachmittags zur Eisenbahnbrücke der Linie S6 gerufen, wie sie am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich die Frau demnach bereits selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreit und war ans Ufer geschwommen. Sie sei umgehend rettungsdienstlich versorgt worden.