Mehrere Kinder verletzt Auto und Schulbus prallen in Dülmen zusammen

In der Nähe einer Bahnunterführung in Dülmen sind am Donnerstagmorgen ein Auto und ein Schulbus aus unbekannten Gründen frontal zusammengestoßen. Die Autofahrerin sei dabei schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. In dem Schulbus hätten 29 Kinder gesessen. Ein Kind sei schwer verletzt worden, drei Kinder leicht.