Unfall in Dortmund : Zweijähriger rennt auf Kreuzung und wird schwer verletzt

Unfall in Dortmund

Dortmund Offenbar hatte sich der Junge von seiner Mutter losgerissen und war auf die Straße gelaufen. Eine Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Ein zwei Jahre alter Junge hat sich in Dortmund an einer Kreuzung von seiner Mutter losgerissen, ist auf die Fahrbahn gelaufen und von einem heranfahren Auto erfasst worden. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.