Unfall in Brühl 17 Jahre alter Biker lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Brühl südlich von Köln hat sich ein 17-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge rutschte der Motorradfahrer am frühen Morgen in den Gegenverkehr und wurde von einem Auto erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Die 59 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle Brühl-Nord der Autobahn 553 gesperrt.