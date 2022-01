Unfall in Bonn : Vierjähriges Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Bonn Das Kind sei auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto erfasst worden, berichtet die Polizei. Der schwer verletzte Vierjährige kam in ein Krankenhaus.

Ein vierjähriges Kind ist in Bonn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lief der Junge am Montagmittag an der Hand seiner Großmutter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.