Nach „Rhein in Flammen“ in Bonn : Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Bonn Ein 32-Jähriger ist am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. In der Nacht auf Sonntag war er bei der Kollision mit einer Straßenbahn in Bonn verletzt worden. Der Unfall passierte nach der Veranstaltung „Rhein in Flammen“.

Trotz der notärztlichen Versorgung vor Ort und einer Notoperation in einem Bonner Krankenhaus konnte sein Leben nicht gerettet werden.

In der Nacht auf Sonntag hatte sich in Bonn ein schwerer Unfall ereignet: Im Stadtteil Gronau kollidierte der 32-jährige Radfahrer mit einer Straßenbahn. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Abschlussfeuerwerk der Veranstaltung „Rhein in Flammen“.

Laut Polizei ergaben sich bei den Ermittlungen keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Straßenbahnfahrers. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der Radfahrer die Ampelschaltung am Bahnübergang nicht beachtet. Als er über die Schienen fuhr, kam es zu dem Zusammenstoß mit der Bahn, teilte die Polizei am Dienstag mit.

(mba)