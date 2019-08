19-Jähriger nach Unfall in Bonn schwer verletzt : 24-jährige Autofahrerin ist wieder auf freiem Fuß

Bonn Gegen die 24-jährige Autofahrerin, die am Sonntagmorgen offenbar bewusst einen 19-Jährigen angefahren hat, wurde am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Allerdings ist sie trotzdem wieder auf freiem Fuß.

Wie berichtet, sollen sich die Frau und der 19-Jährige in der Nacht auf Sonntag vor einem Schnellrestaurant gestritten haben. Als sie sich dann ein zweites Mal an der Ampel begegneten, die an der Busspur in Fahrtrichtung Kennedybrücke zum Bahnsteig führt, fuhr die Frau den Mann mit ihrem Wagen an. Beim Zusammenprall erlitt der 19-Jährige schwere Kopfverletzungen und schwebte laut Staatsanwaltschaft sogar zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Für mehrere Stunden waren die Fahrbahnen in Richtung Beuel für den Verkehr gesperrt, um den Tatort zu untersuchen.