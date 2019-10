Unfall in Bielefeld : Familie verunglückt nach Hochzeit - zwei Jugendliche sterben

Foto: dpa/Christian Mathiesen Rettungskräfte sind nach einem Verkehrsunfall in Bielefeld im Einsatz.

Bielefeld Tragisches Ende einer Hochzeitsfeier: In Bielefeld kracht ein Familienauto mit sieben Insassen gegen eine Mauer. Zwei Jugendliche sterben, fünf Menschen werden verletzt. Womöglich war Dauerregen eine Ursache für den Crash.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Mathiesen und Dennis Rother

Kurz vor dem Unfall waren sie noch zu Gast bei einer Hochzeit, jetzt sind zwei 16-jährige Jungen tot: Die Jugendlichen aus Lüdenscheid saßen mit Familienmitgliedern in einem Siebensitzer, der frontal gegen eine kleine Steinmauer geprallt war. Eine Mitfahrerin (25) schwebt noch in Lebensgefahr, vier weitere Menschen sind mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nach Erkenntnissen der Einsatzkräfte waren die Autoinsassen auf dem Heimweg von einer Hochzeit in Halle.

Der Alleinunfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr: Der Mann am Steuer, nach Angaben von Polizeisprecherin Caroline Steffen ein 35-jähriger Bielefelder, verlor dann offenbar an einer Kreuzung auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Der Van kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Gehweg relativ frontal gegen eine kleine Steinmauer an einer Hauseinfahrt. Der Wagen prallte zurück auf die Straße und blieb letztlich völlig demoliert entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Direkt hinter dem Opel fuhr nach Angaben der Beamten am Unfallort ein weiterer Wagen mit mehreren Personen, die auch zu den Hochzeitsgästen gehörten. Der Fahrer konnte aber rechtzeitig bremsen, es kam zu keiner weiteren Kollision. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden angesichts der großen Zahl Verunglückter und Betroffener mit einem Großaufgebot alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich die verunglückten Personen nicht zuletzt dank mehrerer Ersthelfer nicht mehr im Unfallwrack. Einer der 16-Jährigen erlag aber noch am Unfallort seinen Verletzungen, der zweite 16-jährige Insasse starb der Polizei zufolge im Krankenhaus.

Außer der 25-jährigen Frau, die am Tag nach der Kollision weiterhin in Lebensgefahr ist, erlitten zwei Kinder (13 und 15) sowie ein 46-Jähriger schwere Verletzungen, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph am Montagnachmittag. Zur Betreuung der schockierten Augenzeugen wurde am späten Sonntagabend auch eine Einheit der Schnelleinsatzgruppe mit ehrenamtlichen Sanitätern der Hilfsorganisationen eingesetzt. In dem Auto, das hinter dem Unfallwagen unterwegs war, hatten mehrere Kleinkinder gesessen. Die Hilfskräfte verdeckten die Autoscheiben mit Rettungsdecken, damit die Kinder die Bilder von der Unfallstelle nicht sehen.

Ursache und exakter Hergang des Unfalls sind noch unklar und sollen nun ermittelt werden.

(top/mba/ )