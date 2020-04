Unfall in Merzenich : Fahrer kollidiert mit Schildermast und flüchtet zu Fuß mit Bierkasten

Merzenich Ein 35 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag offenbar unter Alkoholeinfluss ein Verkehrsschild gerammt. Anschließend flüchtete der Mann samt einem Bierkasten.

Mit einer Bierflasche in der Hand ist ein alkoholisierter Autofahrer zu Fuß nach dem Zusammenstoß mit einem Schildermast geflüchtet. Der 35 Jahre alte Fahrer kollidierte am Samstag auf der Landstraße 264 in Merzenich mit dem Verkehrszeichen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.