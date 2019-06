Mahnwache für getötete Radfahrerin in Bonn : „Wir sind fassungslos und traurig“

Die Mahnwache des ADFC an der Unfallstelle in Bonn. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Der Verkehrsunfall in Bonn, bei dem eine junge Radfahrerin ums Leben gekommen ist, hat für Bestürzung gesorgt. Am Dienstagabend wurde eine Mahnwache an der Unfallstelle abgehalten.

Ein großer Trauerkranz, viele weiße Rosen und weiße Kerzen stehen am Straßenrand des Heinrich-Böll-Ringes. Auf dem angrenzenden Parkplatz eines Autohauses haben sich am Dienstagabend mehr als 120 Menschen versammelt, die größtenteils weiß gekleidet sind und schweigen. Annette Quaedvlieg, Vorsitzende des Bonner Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) steht ebenfalls am Rande und schüttelt den Kopf. „Wir sind fassungslos und traurig. Solche Unfälle sind vermeidbar“, sagte Quaedvlieg. Unentwegt werden weitere Blumen und Kerzen niedergelegt.

Zu der Mahnwache hatte der ADFC geladen, um der am Montagvormittag tödlich verunglückten Radfahrerin zu gedenken. Die 25-Jährige wurde an der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt. Kurz nach ihrer Einlieferung in die Bonner Uni-Klinik verstarb die junge Frau. Am Dienstag konnte Polizeisprecher Simon Rott auf GA-Anfrage noch keine neuen Erkenntnisse zum Unfallhergang mitteilen, da sich die zuständigen Stellen noch mitten in den Ermittlungen befänden.

„Die Stadt Bonn ist von dem tödlichen Unfall tief betroffen. Gleichwohl gilt es nun den Unfall genau zu analysieren, um dann die richtigen Schlüsse ziehen und Maßnahmen treffen zu können“, erklärte Markus Schmitz vom städtischen Presseamt. Bei der Unfallstelle handelt es sich laut Stadt nicht um eine Unfallhäufungsstelle. Der Unfall von Montag soll in der kommenden Sitzung der Unfallkommission am 27. Juni erörtert werden. Werner Böttcher, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC, wiederholte am Unfallort die ADFC-Forderung, dass die Stadt all ihre großen Fahrzeuge nun mit Abbiegeassistenten nachrüsten soll.

Unter den Trauernden waren auch mehrere Ersthelfer. Wie berichtet, beklagte eine Ersthelferin am Montag gegenüber dem GA eine mangelnde Hilfsbereitschaft von Zeugen. Dieser Darstellung widersprachen nun verschiedene Ersthelfer. „Ganz im Gegenteil: Viele Menschen eilten zu der verunglückten Frau und haben ihr geholfen. Dass da niemand geholfen hat, stimmt einfach nicht“, sagte eine Ersthelferin, die in einem Büro nahe des Unfallortes arbeitet. Sie und eine ihrer Kolleginnen berichteten von einem Helfer, der die Erste Hilfe organisiert habe. „Er wollte unsere Vornamen wissen, erinnerte uns alle daran, dass wir auch Einmalhandschuhe anziehen sollen. Er strahlte eine unglaubliche Ruhe aus, das war total wichtig“, so die junge Frau.

Bestätigen kann die Ersthelferin allerdings, dass es an der Unfallstelle zu unschönen Momenten mit anderen Autofahrern kam. „Einige hupten, weil sie nicht vorbeikamen. Unfassbar war das“, berichtete die Ersthelferin.

Immer wieder passieren auf deutschen Straßen Unfälle, wie der am Montag. In vielen Fällen enden diese für die Fahrradfahrer oder Fußgänger tödlich. In Bonn haben sich laut Polizei im Zeitraum Januar 2017 bis zum 2. Juni 2019 fünf Unfälle zwischen Radfahrern und abbiegenden Lastwagen ereignet. „Bei diesen Unfällen wurden fünf Radfahrer leicht verletzt“, sagte Polizeisprecher Rott.