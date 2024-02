Nach Stopp in Nothaltebucht 81-Jähriger auf Bundesstraße bei Rheine von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Ein 81-Jähriger ist am Samstag auf einer Bundesstraße bei Rheine in Nordrhein-Westfalen von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Steinfurt am Samstagabend mitteilte, hatte der Mann sein Auto zuvor aus zunächst unbekannten Gründen in einer Nothaltebucht gestoppt und war ausgestiegen. Dabei sei er „unmittelbar“ von dem Lastwagen erfasst worden, teilten die Beamten weiter mit.