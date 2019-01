Drei Tote bei Unfall nahe Bocholt : Viehtransporter auf der B67 fuhr wohl in den Gegenverkehr

Bocholt Der schwere Unfall mit drei Toten auf der B67 bei Bocholt wurde laut Polizei durch den Viehtransporter verursacht. Demnach sei dieser in den Gegenverkehr geraten. Drei Menschen starben bei der Kollision. Auch viele Schweine verendeten, manche steckten lange kopfüber fest.

Ein Viehtransporter mit rund 180 Schweinen ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 67 bei Bocholt auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto kollidiert. Alle drei Insassen des Wagens kamen ums Leben. Der Fahrer des Transporters wurde laut Polizei nach dem Unfall schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug hatte die Leitplanke durchbrochen und war in starker Seitenlage in einer abschüssigen Böschung zum Liegen gekommen - beinahe mit dem Dach nach unten. Zwei weitere Autos wurden in den Unfall im westlichen Münsterland verwickelt. Einer der beiden Fahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte.