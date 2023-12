Nach Unfall auf der A555 Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Nachwuchsspieler des 1. FC Köln

Nach aktuellen Erkenntnissen waren zwei U21-Spieler des 1. FC Köln an dem Unfall auf der A 555 beteiligt. Das bestätigte der Club am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Weitere Angaben dazu machte der Verein zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft hat aber inzwischen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gegen die beiden 20-Jährigen aufgenommen. „Beide kennen sich offenbar, weil sie zusammen Fußball spielen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt worden. Die beiden sollen am Freitag auf dem Rückweg vom Regionalliga-Heimspiel gegen Fortuna Köln gewesen sein.