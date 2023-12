Nach Unfall auf der A555 1. FC Köln befreit Nachwuchsspieler vom Spielbetrieb

Nach aktuellen Erkenntnissen waren zwei U21-Spieler des 1. FC Köln an dem Unfall auf der A 555 beteiligt. Das bestätigte der Club am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Am Dienstag wurde bekannt, dass der 1. FC Köln „die beiden Unfallbeteiligten, um seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb befreit und ihnen weitergehende Unterstützung angeboten“ habe. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Zudem betont der Verein, dass weiterhin die Unschuldsvermutung für beide Spieler gilt.