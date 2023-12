Tödlicher Unfall auf A555 Auch Beifahrer sollen aus Umfeld des 1. FC Köln stammen

Bei dem Unfall am Freitagabend in Höhe der Anschlussstelle Wesseling in Fahrtrichtung Bonn waren in einem dritten Auto, einem VW Polo, zwei Menschen verbrannt. Der Audi und der Mercedes der FC-Spieler wiesen an den Seiten Unfallschäden auf, die laut Polizei darauf hindeuten, dass die Autos sich auf der Fahrt berührt haben. Der Polo hatte sich laut Spurenlage auf der Autobahn gedreht und dann Feuer gefangen. Ein Frontschaden an einem der beiden anderen Fahrzeuge lasse auf einen Aufprall auf das Heck des Polos schließen.