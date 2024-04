Unfall auf A45 im Sauerland Schüler nach Busunfall aus Klinik entlassen

Der Doppeldeckerbus mit den 14 bis 15 Jahre alten Gymnasiasten und fünf Lehrern war am frühen Sonntagmorgen mit insgesamt 73 Menschen an Bord in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Bus wurde am Nachmittag aufgerichtet und später abgeschleppt. Ziel der Klassenfahrt war London.