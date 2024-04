A1 war lange gesperrt Bus kippt auf A45 im Sauerland um – 27 Schüler verletzt

Ein Doppeldeckerbus mit Gymnasiasten aus Marburg ist auf dem Weg nach England im Sauerland schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei am Sonntag 27 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren verletzt, vier davon schwer. Sie kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand bei den vier Kindern aber nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Fünf Lehrer, die die Klassenfahrt begleiteten, und der Busfahrer seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Viele waren aber geschockt.