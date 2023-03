Unfall auf A44 bei Würselen 54-jähriger Autofahrer stürzt von abgerissener Brücke – Polizei sucht Zeugen

Einen Tag nach dem Unfall, bei dem ein Mann mit seinem Wagen an einer abgerissenen Autobahnbrücke bei Aachen in die Tiefe stürzte, ist für die Ermittler einiges unklar. „Wir suchen noch Zeugen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Köln. Nach ersten Erkenntnissen hätten am Ort des Unfalls Baustellenabsperrungen und Umleitungsschilder gefehlt. Sie seien vor Ort nicht gefunden worden. Geklärt werden müsse, wer die Absperrungen weggeräumt habe und warum dies passiert sei. Es könne aus mutwilligen oder fahrlässigen Gründen geschehen sein.