Vollsperrung in beide Richtungen : Lkw kommt zwischen Duisburg und Venlo von A40 ab und geht in Flammen auf

Lkw kommt zwischen Duisburg und Venlo von A40 ab und geht in Flammen auf

Vollsperrung in beide Richtungen

Kempen Die A40 zwischen Kempen und Wachtendonk ist derzeit in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und fing an zu brennen. Die Löscharbeiten laufen.

Am Montagmittag hat es auf der Autobahn 40 zwischen Kempen und Wachtendonk einen schweren Alleinunfall eines Lastwagens gegeben. Der Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt in Richtung Venlo von der Fahrbahn ab und ging in Flammen auf. Angaben zu der Anzahl der Beteiligten, oder möglichen Verletzten konnte die Polizizei noch nicht machen. Aktuell laufen Löscharbeiten der Feuerwehr.