Unfall auf A3 bei Bonn: Lastwagen fährt in Stauende - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Sankt Augustin Am Freitag hat sich auf der A3 bei Bonn ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fernfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 29-Jährige am Freitagvormittag mit seinem Lastwagen in Richtung Oberhausen unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg prallte er mit seinem Lastzug laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Stauende nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf.