Unfall auf A2 bei Rheda-Wiedenbrück Mann übersieht anderen Autofahrer bei Spurwechsel - vier Verletzte

Ein 50-jähriger Autofahrer habe am späten Donnerstagabend bei einem Spurwechsel den sich von hinten nähernden Wagen eines 39-Jährigen übersehen, teilte die Polizei Bielefeld am frühen Freitagmorgen mit. Beide Autos seien durch die Wucht ihres Aufpralls in den Straßengraben geschleudert worden.