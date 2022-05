Ermittlungen gegen Gaffer : Lkw-Fahrer bei Unfall auf A 1 lebensgefährlich verletzt

Dortmund Der Fahrer eines Lkw ist am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei hat vor Ort auch über 30 „Gaffer“ bestraft.

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw auf der A 1 (Höhe Rastplatz Funkenhausen) am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Hagener sei Richtung Bremen unterwegs gewesen und in einen weiteren Lkw gefahren, da er auf das Abbremsen nicht schnell genug reagieren konnte. Durch den Aufprall sei der Fahrer wiederum in den Lkw vor ihm gefahren.