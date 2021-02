Auto überschlug sich mehrfach : Autofahrer bei Unfall auf der A2 schwer verletzt

Bottrop Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich am Samstagmorgen ein Auto auf der A2 in Höhe Bottrop mehrfach überschlagen. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn war über längere Zeit gesperrt.

Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das meldet die Feuerwehr Oberhausen. Demnach war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Raststätte Bottrop ins Schlingern geraten. Sein Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem linken Fahrstreifen zum stehen.